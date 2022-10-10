"Будет готова эффективно защищать украинцев": Германия в ближайшие дни передаст ВСУ новейшую систему ПВО

ПВО IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны Германии, которая сможет защитить целый крупный город

На фоне массированного ракетного обстрела Украины, который устроили российские войска начиная с утра понедельника, 10 октября, в Германии объявили о том, что первая из обещанных ранее систем противовоздушной обороны IRIS-T будет поставлена украинским Вооруженным силам в ближайшее время.

Об этом днем 10 октября заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщает Spiegel.

"Возобновление ракетных ударов по Киеву и многим другим городам подчеркивает, насколько важно быстро предоставить Украине системы ПВО. Поэтому сейчас мы оказываем специальную поддержку средствами для противодействия угрозе с воздуха. В ближайшие несколько дней первая из наших четырех передовых систем IRIS-T будет готова эффективно защищать украинцев", — заявила Кристине Ламбрехт.

Касательно же поставок трех других ранее обещанных Украине систем противовоздушной обороны этого типа, то министр обороны Германии добавила, что это произойдет уже в следующем году.

Ранее "Телеграф" писал, что системы новейшая система ПВО IRIS-T SL имеет особенность, позволяющую успешнее перехватывать вражеские ракеты и самолеты.