Боеприпасы и не только: что получит Украина по итогам пятой встречи в формате "Рамштайн"

Участники встречи заверили о твердом намерении поддерживать нашу страну в долгосрочной перспективе

В соответствии с ожиданиями украинских военных, пятая встреча Контактной группы по обороне Украины, проведенная в формате "Рамштайн", оказалась богатой на "подарки" для ВСУ.

Чему, впрочем, вряд ли можно удивляться: ведь представители более 50 стран в течение дня обсуждали военную помощь нашей стране, в том числе и на долгосрочную перспективу.

По завершению встречи министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли провели брифинг, на котором сделали краткие итоги встречи, передает "Голос Америки".

"Мы провели пятую встречу Контактной группы. Мне приятно сообщить, что сегодня наша группа еще более объединена идеей поддержки Украины оборонять себя. Это означает дальнейшее удовлетворение ее потребностей в вооружении", — отметил глава Пентагона.

Брифинг по итогам встречи на авиабазе "Рамштайн"

Он также уточнил, что в настоящее время союзники сосредоточены на поиске новых образцов вооружений для ВСУ, в том числе и на долгосрочную перспективу.

При этом глава Пентагона рассказал о стратегии Контактной группы по обороне Украины.

"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине защитить свою территорию. Мы поддерживаем усилия украинцев по защите суверенитета. На самом деле, наши цели не изменились, но мы концентрируемся на том, чтобы быть успешными в этой борьбе. Мы хотим быть на один-два шага впереди", — отметил шеф Пентагона.

В свою очередь Марк Милли отметил эффективность, с которой Вооруженные силы Украины применяют поставляемое им вооружение.

"Украинцы поразили более 400 целей из HIMARS. Это создало напряжение в каналах снабжения российских военных, снизило их боевую способность. Были ликвидированы российские командные центры. У россиян сложности с тем, чтобы заменить потерянное в бою", — отметил военный.

Какое же вооружение получит Украина по итогам встречи?

По словам Остина, США предоставят Украине:

боеприпасы для HIMARS;

четыре 105-мм гаубицы;

36 000 снарядов для 105-мм артиллерии;

высокоскоростные противорадарные ракеты (HARM);

100 бронеавтомобилей Humvee;

1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

более 5 000 противотанковых систем;

1 000 снарядов для систем дистанционного минирования RAAM;

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие

50 боевых машин пехоты;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

При этом Остин проигнорировал вопрос о том, почему США и другие страны не предоставляют Украине танки.

"США дали несколько бронированных машин для пехоты, другие страны также присоединяются. И Германия недавно предоставила возможности для ПВО, то есть все сообщество работает над тем, чтобы предоставить как можно больше и как можно скорее", — сказал он в ответ.

Также о предоставляемом Украине вооружении рассказали представители Министерства обороны Норвегии: по их словам, ВСУ будет поставлено 160 противотанковых ракет Hellfire, пусковых установок и блоков наведения для них. Кроме того, будут поставлены приборы ночного видения.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям", — заявил на встрече норвежский министр обороны Бьерн Арильд Грамм.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна передаст более 120 машин для перевозки спецтехники. Данные платформы помогут быстрее перебрасывать военную технику, в том числе ранее переданные ракетные системы залпового огня.

"Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло", — сказал он.

Представители других стран пока не анонсировали, какое вооружение будет передано Украине, но не исключено, что они это сделают в ближайшее время: по данным Bloomberg, президент США Джо Байден проведет совещание с лидерами стран "Большой семерки", НАТО и Европейского союза, на котором будут подняты вопросы дальнейших шагов по поддержке Украины.

О достигнутых на встрече результатах можно судить по реакции министра обороны Украины Алексея Резникова, который провел в Рамштайне двусторонние встречи с Уоллесом, Остином, Милли и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"У меня была очень продуктивная и вдохновляющая встреча со Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать обучение на основе стандартов NSPA для украинского Агентства по оборонным закупкам", — отметил он.

Пока же все анонсированное вооружение доберется до Украины, у наших военных есть время оттачивать мастерство в применении другого "чудо-оружия" — сверхточного артиллерийского снаряда M982 Excalibur.