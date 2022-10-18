"США не зволікатимуть": у Держдепі готові відповісти на використання іранських БПЛА проти України

У США пообіцяли покарати компанії та уряди, які співпрацюють з Іраном у розробці БПЛА

США обіцяють запровадити санкції проти всіх, хто допомагав Ірану у сфері розробки безпілотників. Відповідне рішення було ухвалено після масованого удару по Києву з використанням БПЛА-камікадзе.

Як повідомляє пресслужба Державного департаменту США, про це повідомив представник відомства Ведант Патель. За його словами, санкції буде введено не лише проти компаній, а й проти урядів країн, які допомагають Ірану створювати подібну зброю.

"Всі, хто веде справи з Іраном і може мати будь-яке відношення до розробки безпілотників або балістичних ракет, а також до постачання зброї з Ірану в росію, повинні бути дуже обережні та виявляти належну обачність, оскільки США не зволікатимуть із введенням санкцій або інших заходів проти порушників", — сказав він.

При цьому, за словами Пателя, зміцнення альянсу між росією та Іраном може бути небезпечним для всього світу.

Водночас він зазначив, що розвідка отримала інформацію про те, що серед поставлених безпілотників іноді трапляються браковані екземпляри. Це, за словами представника Держдепу, свідчить про те, що росія має великі проблеми, якщо їй доводиться звертатися до такого ненадійного постачальника.

Як повідомлялося раніше, росія хоче закупити в Ірану БПЛА-камікадзе Arash 2. Вважається, що ці безпілотники могутніші, ніж вже відомі українцям "шахеди".

У МЗС України вимагали в Ірану негайно припинити постачання зброї росії та попередили про відповідальність за співучасті у злочинах.