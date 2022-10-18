Война — день 237: рф безостановочно терроризирует Украину дронами-камикадзе

Оперативно о главном 18 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 237 дней. Неся существенные потери на фронте и не имея каких-либо успехов на поле боя, россияне все более активно прибегают к террору мирного населения Украины и постоянно запускают по украинским городам иранские дроны-камикадзе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины из фонда, который использовался для поставки оружия и оборудования украинским военным, пишет Politico.

Напомним, информация за 15 октября доступна в трансляции: "Война — день 234: оккупанты пытаются окопаться, а мирные города страдают от ударов".

Данные за 16 октября читайте в материале: "Война — день 235: оккупанты несут феерические потери, но продолжают ракетный терроризм".

О том, что происходило 17 октября можно узнать в сводке: "Война — день 236: оккупанты несут огромные потери на Херсонщине и атаковали Киев".