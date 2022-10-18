Разрушения и погибшие: как под постоянными обстрелами россиян живет Запорожье (репортаж)
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Россияне обстреливают Запорожье ракетами и дронами, целятся в жилые кварталы и объекты инфраструктуры.
На протяжении последних недель российские войска продолжают наносить удары по Запорожью, разрушая инфраструктуру и убивая местных жителей. С начала октября враг почти каждый день обстреливает областной центр.
Так, 9 октября произошел массированный обстрел жилых районов города — российские захватчики выпустили по Запорожью 12 ракет и почти все попали в жилые дома. Как сообщили городские власти, погибли 12 человек, госпитализированы были 49.
А в ночь на 10 октября враг снова применил тактическую авиацию и выпустил по городу 7 ракет. Удар пришелся на жилой дом в центре города. Один из подъездов пятиэтажки после "прилета" "сложился", а часть превратилась в руины.
Кроме того, враг применяет для обстрела и дроны-камикадзе, которые уничтожают инфраструктуру города.
В Запорожье побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как живет город под постоянными обстрелами россиян, смотрите в фоторепортаже.
В городе разрушены и повреждены многоквартирные дома, улицы частного сектора. На месте "прилетов" продолжаются разборы завалов.
Отметим, как считают военные эксперты, ракетными атаками россияне пытаются запугать украинцев. Как раньше обстреливали Николаев, так теперь и Запорожье из-за стратегического расположения города вблизи южной линии фронта.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним, что 18 октября враг снова атаковал города Украины. В частности, сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Харькове, Николаеве, Запорожье, Житомире и Киеве. Агрессор целится в энергетическую инфраструктуру и жилые дома.