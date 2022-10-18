Разрушения и погибшие: как под постоянными обстрелами россиян живет Запорожье (репортаж)

Россияне обстреливают Запорожье ракетами и дронами, целятся в жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

На протяжении последних недель российские войска продолжают наносить удары по Запорожью, разрушая инфраструктуру и убивая местных жителей. С начала октября враг почти каждый день обстреливает областной центр.

Так, 9 октября произошел массированный обстрел жилых районов города — российские захватчики выпустили по Запорожью 12 ракет и почти все попали в жилые дома. Как сообщили городские власти, погибли 12 человек, госпитализированы были 49.

А в ночь на 10 октября враг снова применил тактическую авиацию и выпустил по городу 7 ракет. Удар пришелся на жилой дом в центре города. Один из подъездов пятиэтажки после "прилета" "сложился", а часть превратилась в руины.

Кроме того, враг применяет для обстрела и дроны-камикадзе, которые уничтожают инфраструктуру города.

В Запорожье побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Как живет город под постоянными обстрелами россиян, смотрите в фоторепортаже.

В городе разрушены и повреждены многоквартирные дома, улицы частного сектора. На месте "прилетов" продолжаются разборы завалов.

Разрушенная девятиэтажка

Разрушенный дом в Запорожье

Враг наносит удары по жилым кварталам

Еще одна разрушенная многоэтажка в центре города

Все, что осталось от квартиры

Отметим, как считают военные эксперты, ракетными атаками россияне пытаются запугать украинцев. Как раньше обстреливали Николаев, так теперь и Запорожье из-за стратегического расположения города вблизи южной линии фронта.

Десятки семей потеряли жилье

С начала октября враг постоянно обстреливает Запорожье

Помимо жилых домов, агрессор целится в объекты инфраструктуры

От ударов уничтожены десятки автомобилей

Жительница Запорожья возле своего разрушенного дома

На место завалов, где погибли люди, несут цветы

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним, что 18 октября враг снова атаковал города Украины. В частности, сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Харькове, Николаеве, Запорожье, Житомире и Киеве. Агрессор целится в энергетическую инфраструктуру и жилые дома.