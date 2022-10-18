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Руйнування та загиблі: як під постійними обстрілами росіян живе Запоріжжя (репортаж)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Обстріли Запоріжжя Новина оновлена 18 жовтня 2022, 12:41
Обстріли Запоріжжя

Росіяни обстрілюють Запоріжжя ракетами та дронами, цілять по житлових будинках та об'єктах інфраструктури.

Впродовж останніх тижнів російські війська продовжують завдавати ударів по Запоріжжю, руйнуючи інфраструктуру та вбиваючи місцевих мешканців. Від початку жовтня ворог майже щодня обстрілює обласний центр.

Так, 9 жовтня стався масований обстріл житлових районів міста — російські загарбники випустила по Запоріжжю 12 ракет і майже всі влучили у житлові будинки. Як повідомила міська влада, загинуло 12 осіб, госпіталізовано було 49.

А в ніч на 10 жовтня ворог знову застосовував тактичну авіацію і випустив по місту 7 ракет. Удар припав на житловий будинок в центрі міста. Один із під’їздів п’ятиповерхівки після "прильоту" "склався", а частина перетворилася на руїни.

Крім того, ворог застосовує для обстрілу і дрони-камікадзе, які нищать інфраструктуру міста.

У Запоріжжі побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як живе місто під постійними обстрілами росіян — дивіться у фоторепортажі.

В місті зруйновані та пошкоджені багатоквартирні будинки, вулиці приватного сектора. На місці "прильотів" тривають розбори завалів.

Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Зруйнована девятиповерхівка
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Ворог завдає ударів по житлових кварталах
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Ще одна зруйнована багатоповерхівка в центрі міста
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Все, що залишилося від квартири
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів

Відмітимо, як вважають військові експерти, що ракетними атаками росіяни намагаються залякати українців. Як раніше обстрілювали Миколаїв, так тепер і Запоріжжя через стратегічне розташування міста поблизу південної лінії фронту.

Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Десятки родин втратили житло
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Від початку жовтня ворог постійно обстрілює Запоріжжя
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Крім житлових будинків, агресор цілиться в об'єкти інфраструктури
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Від ударів знищені десятки автомобілів
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
Жителька Запоріжжя біля свого зруйнованого будинку
Запоріжжя - наслідки російських обстрілів
На місце завалів, де загинули люди, несуть квіти

Фото та відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що 18 жовтня ворог знову атакував міста України. Зокрема, повідомлялося про вибухи у Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Житомирі та Києві. Агресор цілиться в енергетичну інфраструктуру та житлові будинки.

Теги:
#Росія #Запоріжжя #Ракетні удари