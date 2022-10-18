Новий масований удар по Україні: все, що відомо про наслідки обстрілу

У Києві на Троєщині зникло світло, лікарні у Житомирі працюють на резервному живленні

У кількох містах України у вівторок вранці пролунала нова хвиля вибухів внаслідок російських атак. Зокрема, повідомляється про вибухи у Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Житомирі та Києві. Ціляться в енергетичну інфраструктуру та житлові будинки.

ДТЕК Енерго повідомила, що вранці від обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства. За попередньою інформацією, є 7 поранених. Їм було оперативно надано медичну допомогу, викликали швидку, доставлено у лікарню. Від отриманих важких травм один з поранених помер в автомобілі "швидкої". Через ранкові удари у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії, заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

"Звернення до всіх — набрати води, розуміти, що можуть бути сьогодні віялові відключення у великій частині України", — сказав Денисенко.

Житомир через ракетну атаку на об’єкт енергетичного забезпечення залишився без світла та води, лікарні працюють на резервному живленні, повідомив мер Сергій Сухомлин. За попередньою інформацією — двоє поранених, внаслідок ворожих ударів. Електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з’являється у різних районах міста.

Електротранспорт у місті сьогодні їздити не буде, збільшиться кількість автобусів на маршрутах.

Також Сухомлин в ефірі телемарафону повідомив, що через атаку на енергетичну інфраструктуру в Житомирі поранено 2 людей, одного з них госпіталізовано.

Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що у Житомирській обл. 11 населених пунктів залишились без світла. Триває аварійне перепідключення на резервні мережі, які дозволять відновити постачання світла в громади.

У Миколаєві внаслідок обстрілу ракетами C-300 повністю зруйновано крило житлового будинку, з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 55-річного чоловіка. Ракети також знищили квітковий ринок, там без жертв.

У Дніпрі, Покровському, Васильківському та Синельниківському районах області без електрики залишилися майже 30 тисяч родин. Росіяни ударили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі, там пожежа і серйозні руйнування. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста Дніпра перебої з водою.

Голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що українські військові збили чотири російські ракети під час атаки на Дніпро.

А у Києві аварійне відімкнення фіксують на лівому березі, без світла майже 50 тисяч сімей. Відомо про три прильоти в об’єкт енергозабезпечення, зокрема, атаки зазнав об’єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі столиці.

ДТЕК Київські електромережі повідомив, що відключено енергообладнання ДТЕК Київські електромережі, що живить об’єкти водоканалу та житловий масив Троєщина. Аварійні бригади вже виїхали для обстеження місця пошкоджень обладнання, визначення необхідного ресурсу та часу відновлення роботи обладнання.

Мер Віталій Кличко уточнив, що пошкоджені два об’єкти критичної інфраструктури. В деяких будинках можливе пониження тиску в водопровідній мережі, зміна кольору та прозорості води.

"Звертаюся до всіх киян максимально економити електроенергію. Не вмикати потужні електроприлади — кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо. Мешканцям, де понижений тиск у водопровідній мережі, – максимально економно зараз витрачати воду. В оселях, де вже тимчасово припинене водопостачання, мешканців просимо знайти найближчий від дому бюветний комплекс, колонку чи автомат з продажу питної поди, та зробити запас води", — заявив Кличко.

Також є перебої в подачі електроенергії на Київщині, зокрема у Броварському та Вишгородському районах. Без світла залишилось 2108 клієнтів.

У Харкові вразили район одного з промислових підприємств міста, повідомив мер Терехов. Сьогодні близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського Білгорода 8 ракет. Попередньо постраждалих немає. Профільні служби обстежують, зокрема, Новобаварський, Основ'янський та Слобідський райони.

Запоріжжя армія рф атакувала дронами-камікадзе Shahed та ракетою. Влучили в об'єкт інфраструктури (виникла пожежа), ракета попала у складське приміщення.