Війна — день 237: росія безперервно тероризує Україну дронами-камікадзе.

Оперативно про головне 18 жовтня

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 237 днів. Зазнаючи суттєвих втрат на фронті і не маючи якихось успіхів на полі бою, росіяни все більш активно вдаються до терору мирного населення України та постійно запускають українськими містами іранські дрони-камікадзе.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 18 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Пентагон розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink на території України із фонду, який використовувався для постачання зброї та обладнання українським військовим, пише Politico.

Нагадаємо, інформація за 15 жовтня доступна у трансляції: "Війна — день 234: окупанти намагаються окопатися, а мирні міста страждають від ударів" .

Дані за 16 жовтня читайте у матеріалі: "Війна — день 235: окупанти зазнають феєричних втрат, але продовжують ракетний тероризм" .

Про те, що відбувалося 17 жовтня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 236: окупанти зазнають величезних втрат на Херсонщині та атакували Київ".