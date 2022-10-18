У Дніпрі вибухи – над містом стовп чорного диму (фото, відео)

Жителям Дніпра радять закрити вікна, щоб уникнути попадання диму

Після вибухів у Кривому Розі вранці 18 жовтня вони пролунали і в обласному центрі — Дніпро струсили кілька гучних вибухів. На фото неба над містом видно, що працювали системи ППО, але також піднімаються клуби диму.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликає всіх залишатися у притулку до кінця тривоги. На місці прильоту спалахує пожежа.

У мережі публікують фото стовпа диму над містом. Також повідомляється про роботу ППО, ймовірно, збиття ракети на підльоті, але інформація вимагає офіційного підтвердження. Зазначимо, що голова Криворізької ГВА Олександр Вілкул повідомляв про пуск ракет із літаків по області.

UPD: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі два прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Працює ДСНС.

Пізніше вніс конкретику і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко: "Пожежа і серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі міста перебої з водою. Всі служби стануть до роботи тільки-но мине небезпека нових атак".

Хмара диму від вибуху

Повідомляється, що поряд із місцем вибуху — житлові будинки. В одному з них у під’їзді вибуховою хвилею вибило вікна. Працюють рятувальники. У мережі закликають дніпровців закривати вікна через дим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що не лише Кривий Ріг та Дніпро росіяни обстріляли вранці у вівторок — удару завдали і по Миколаєву. Самі жителі Росії розхльобують наслідки своєї військової агресії — в Краснодарському краї військовий літак впав у житловому кварталі зачепивши будинок — загинули більше десяти людей.