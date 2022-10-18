По Миколаєву завдали ракетного удару: є руйнування та жертва (фото)

Розбір завалів триває, загиблих може бути більше

Ніч на вівторок, 18 жовтня, ознаменувалася для Миколаєва черговим обстрілом — цього разу російські ракети вдарили по енергетичній інфраструктурі та зруйнували будинок. Відомо мінімум про одного загиблого.

Про це вранці проінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що обстріл стався близько другої години ночі, після чого Миколаїв залишився без електрики. Варто зауважити, що екстрені служби оперативно усунули всі неполадки та змогли вже до 06:20 ранку повністю відновити електропостачання.

Крім того, внаслідок удару було зруйновано квітковий ринок — на щастя, там нікого не було.

Але також обвалився двоповерховий житловий будинок, і там без жертв не обійшлося. Відомо щонайменше про одного загиблого чоловіка, рятувальники проводять розбір завалів, — під ними може бути ще хтось.

Як видно на фото з місця подій, масштаби руйнувань значні.

Як повідомляв "Телеграф", також вранці 18 жовтня російські військові завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.