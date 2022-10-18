У Кривому Розі зранку пролунали вибухи: що відомо

Тривога у місті триває

У Кривому Розі Дніпропетровської області зранку 18 жовтня пролунали вибухи. Над місцем удару в небо здіймається стовп диму.

Вибухи у північній частині міста підтвердив голова ГВА Олександр Вілкул. Він закликав криворіжців залишатися в укриттях. Також він повідомив про новий пуск ракет із Ростовської області. Ймовірно, це Х-101 із літака ТУ-95, підлітковий час – 7:50 ранку.

Стовп диму над Кривим Рогом видно здалеку. Звуки вибухів мешканці почули до оголошення тривоги. У мережі є відомості про ймовірну атаку дронів.

Вибухи у Кривому Розі пролунали близько 6:20. Тривога станом через годину все ще триває. Кривий Ріг знаходиться неподалік лінії фронту і зони активних бойових дій.

Кривий Ріг на карті

Через постійні обстріли росіян по Дніпропетровській області в регіоні проводяться аварійні відключення електроенергії. Криворізький район та сам Кривий Ріг регулярно обстрілюють, як і сусідній Нікопольський район. Ворог використовує не тільки ракети, а й важку артилерію та РСЗВ "Град".

Раніше "Телеграф" повідомляв про постійні атаки росії на міста України ракетами та дронами — напередодні в Києві "шахед" влетів у житловий будинок, в Одесі ракетами били по об’єкту інфраструктури в передмісті, а в Миколаєві — після атаки дронів спалахнула соняшникова олія в резервуарах.