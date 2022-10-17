Атака Києва дронами: люди залишилися під завалами житлового будинку, відео (оновлено)

18 людей врятували, доля решти поки невідома

Внаслідок ранкової атаки іранських дронів, якої зазнав Київ 17 жовтня, був вибух у житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва, — під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Наразі врятовано 18 осіб. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи продовжуються. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі – уточнюємо інформацію", — йдеться у повідомленні Кличка.

Президент України Володимир Зеленський також опублікував перше відео із місця подій.

"Ворог може вдарити по наших містах, але нас зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання та засудження майбутніх поколінь. На нас – перемога", — наголосив президент.

Об 11:13 Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що знайдено тіло першого загиблого під руїнами житлового будинку.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 17 жовтня ворог кілька годин поспіль атакував Київ та область дронами.

Крім того, завдали ракетних ударів по Запоріжжю, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областям — постраждали люди, а також об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури.