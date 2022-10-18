Серед жертв діти та вагітні: у Єйську закінчили розбір завалів після аварії літака

Родичам загиблих пообіцяли по мільйону рублів компенсації

У Краснодарському краї в росії ввечері 17 жовтня військовий літак звалився на житловий будинок. Розбір завалів завершено. Внаслідок катастрофи загинули 13 людей, у тому числі — троє дітей. Ще 19 – постраждали. Частина їх у медустановах.

Як повідомляють росзмі, у лікарні в Єйську перебувають 11 постраждалих, серед них дві вагітні жінки. Четверо людей, включаючи двох дітей, перевезли до Краснодара — центру регіону. Вони у важкому стані на ШВЛ. Постраждалих перевозили санавіацією.

Всього з будинку, на який звалився літак, врятували 68 людей і 320 евакуювали. Нагадаємо, російське керівництво заявляло, що літак упав у дворі, вибухів на місці не було, адже у сусідніх будинках збереглося скління. На фото видно ступінь пошкодження будинку.

Пожежа охопила всю будівлю

Частина балконів та вікон вивернуло

У рамках постраждалого будинку запроваджено режим надзвичайної ситуації, його стан оцінить комісію. Політ нібито був навчальним та без боєкомплекту. Під час падіння нібито розлилося пальне і це спричинило пожежу "без вибухів".

Сім’ям загиблих виплатять допомогу — по мільйону рублів, 400 тисяч для постраждалих у середньому та тяжкому стані, у разі легкої шкоди — 200 тисяч. Кожному потерпілому — по 10 тисяч рублів, кожного члена сім’ї при втраті майна — 100 тисяч, за часткової втрати — 50 тисяч. Повідомляється, що це десяте падіння військового літака після вторгнення в Україну, яке не пов’язане з бойовими діями.

У дворі розкидані уламки літака

Щоб загасити пожежу, знадобилося чимало часу

У мережі вважали, що падіння літака в Єйську — карма за те, що росіяни раділи бомбардуванням Києва дронами-"шахедами". Як раніше повідомляв "Телеграф", в результаті атаки на столицю загинули люди, серед них сімейна пара, яка чекала на дитину.