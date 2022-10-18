"Карма": у мережі відреагували на падіння літака у російському Єйську

У мережі нагадали, що напередодні росіяни дуже раділи бомбардуванням Києва

Увечері 17 жовтня в російському місті Єйськ, що на березі Азовського моря, бомбардувальник ВКС росії Су-34 з повним боєкомплектом впав на житлову багатоповерхівку, що не могло залишитися поза увагою користувачів мережі.

Так в українському сегменті мережі події сприйняли з гумором, а також зазначили, що це "карма" за безперервні обстріли мирних українських міст.

Один із засновників "Демсокири" Віктор Трегубов у своєму Фейсбуку написав, що таким чином російська влада "виявляє турботу про свій народ", оскільки на українські будинки вони "скидають дешеві безпілотники", а на свої — дорогі літаки.

Відзначилися інші користувачі мережі.

З’явилися і численні меми з цього приводу.

Як повідомлялося раніше, у російському міноборони після події повідомили, що літак виконував навчальний політ, а причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Там же зазначили, що масштабна пожежа виникла через розлив авіаційного палива.

Загалом у будинку проживало близько 600 осіб, але наразі відомо про трьох загиблих та 21 постраждалого. Від пожежі постраждали 17 квартир, а так чи інакше торкнулися вибуху 45. Згідно з попередньою інформацією, обидва пілоти змогли катапультуватися.

Як повідомлялося, 16 жовтня в Білгородській області росії стався вибух у районі місцевого аеропорту.