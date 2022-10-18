"Карма": в сети отреагировали на падение самолета в российском Ейске
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В сети напомнили, что накануне россияне очень радовались бомбардировкам Киева
Вечером 17 октября в российском городе Ейск, что на берегу Азовского моря, бомбардировщик ВКС рф Су-34 с полным боекомплектом рухнул на жилую многоэтажку, что не могло остаться без внимания пользователей сети.
Так в украинском сегменте сети происшествие восприняли с юмором, а также отметили, что это "карма" за непрекращающиеся обстрелы мирных украинских городов.
Один из основателей "Демсокыры" Виктор Трегубов в своем Фейсбук написал, что таким образом российские власти "проявляют заботу о своем народе", поскольку на украинские дома они "сбрасывают дешевые беспилотники", а на свои — дорогие самолеты.
Отличились и другие пользователи сети.
Появились и многочисленные мемы на этот счет.
Как сообщалось ранее, в российском минобороны после происшествия сообщили, что самолет выполнял учебный полет, а причиной крушения стало возгорание одного из двигателей во время взлета. Там же отметили, что масштабный пожар возник из-за разлива авиационного топлива.
Всего в доме проживало около 600 человек, но в настоящее время известно о трех погибших и 21 пострадавшем. От пожара пострадали 17 квартир, а так или иначе затронуты взрывом оказались 45. Согласно предварительной информации оба пилота смогли катапультироваться.
Как сообщалось, 16 октября в Белгородской области рф произошел взрыв в районе местного аэропорта.