Не перестрелка, а "теракт": в Минобороны рф нашли виновных в бойне на Белгородщине

Стрелками, как оказалось, были выходцы из страны СНГ

В россии официально подтвердили информацию о перестрелке на военном полигоне. Происшествие уже назвали "терактом"

Как сообщило российское минобороны, инцидент произошел на полигоне Западного военного округа в Белгородской области произошла стрельба. Отмечается, что стрелками были двое граждан из одной из стран СНГ.

В ведомстве отметили, что на полигоне якобы находились "добровольцы" и именно они попали под обстрел.

Согласно официальным данным 11 человек погибли, а еще 15 пострадали и получают медпомощь. Нападавшие были убиты встречным огнем.

Сейчас на месте работают правоохранители, которые выясняют детали произошедшего.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что стрельба произошла на полигоне в селе Солоти возле границы с Украиной. По некоторым данным нападавших было трое, двух убили ответным огнем, а еще один смог скрыться.

При этом называлась и другая цифра пострадавших. Так в сети появились данные, что 22 человека были убиты и еще 16 получили ранения.

Как сообщалось ранее, в россии в конце сентября стартовала частичная мобилизация, однако она сразу же пошла не по плану. Мобилизированные начали попадать на фронт без должной подготовки, а мужчин призывного возраста начали отлавливать на входах в метро или даже в подъездах их домов.