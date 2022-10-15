У границы с Украиной российские военные устроили перестрелку - сообщается о десятках погибших

Предварительно известно, что стрельба произошла в поселке Солоти

В одной из воинских частей в Белгородской области неизвестные устроили стрельбу.

Первым об этом сообщил телеграм-канал Baza, по данным которого в результате стрельбы есть погибшие и раненые. Тем временем SOTA сообщает, что нападавших было трое.

Согласно предварительной информации, 22 человека были убиты и еще 16 получили ранения. Двое из стрелков были убиты ответным огнем, а еще одному удалось скрыться.

Отмечается, что эта информация поступила в редакцию SOTA от предположительно сестры одного из мобилизированных, который подвергся атаке, но смог выжить. Предварительно известно, что это произошло на полигоне в поселке Солоти

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации не поступало.

Как сообщалось ранее, 22 сентября в россии стартовала частичная мобилизация, которая сразу же пошла не по плану. В частности свежие мобилизированные сразу же начали появляться на полях сражения и массово попадать в плен к ВСУ, хотя российские власти заявляли, что они должны пройти длительную подготовку.