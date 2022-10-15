Біля кордону з Україною російські військові влаштували стрілянину — повідомляється про десятки загиблих

Попередньо відомо, що стрілянина сталася у селищі Солоті

В одній із військових частин у Білгородській області невідомі вчинили стрілянину.

Першим про це повідомив телеграм-канал Baza, за даними якого в результаті стрілянини є загиблі та поранені. Тим часом SOTA повідомляє, що нападників було троє.

Згідно з попередньою інформацією, 22 особи було вбито і ще 16 отримали поранення. Двоє зі стрільців було вбито вогнем у відповідь, а ще одному вдалося втекти.

Зазначається, що ця інформація надійшла до редакції SOTA від імовірно сестри одного з мобілізованих, який зазнав атаки, але зміг вижити. Попередньо відомо, що це сталося на полігоні у селищі Солоті

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації не надходило.

Як повідомлялося раніше, 22 вересня в росії стартувала часткова мобілізація, яка відразу пішла не за планом. Зокрема свіжі мобілізовані відразу почали з’являтися на полях битви і масово потрапляти в полон до ЗСУ, хоча російська влада заявляла, що вона повинна пройти тривалу підготовку.