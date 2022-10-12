Перший російський мобілізований, який здався в полон, розповів всю правду про армію рф (відео)

Чеботарьова мобілізували при наявності захворювань

У зв'язку з оголошенням путіним "часткової" мобілізації в російській федерації видавати повістки в державі-агресорі почали багатьом, хто раніше майже або зовсім не мав ніякого відношення до військ рф, і тим, хто має проблеми зі здоров'ям. Перші мобілізовані вже на фронті і, як це й передбачалося, вони почали здаватися в полон українській армії.

Про це стало відомо з відео на YouTube-каналі українського журналіста Володимира Золкіна, який взяв інтерв'ю в Єгора Чеботарьова, першого взятого в полон російського мобілізованого. Як зазначається, він 1994 року народження і проживав в місті Липецьк, повістку йому вручили на наступний день після оголошення мобілізації, 22 вересня, на місці роботи. Медичну комісію у військкоматі він не проходив, так як його було зараховано на службу одразу, хоча він має кісту в голові, судоми та обмежену працездатність.

Як молодший сержант він служив у 252-й мотострілковий полк 3-ї мотострілецької дивізії ЗС рф. Ніякої бойової підготовки він не проходив, хоча раніше проходив строкову службу в армії. Вже через чотири дні після отримання повістки він прибув у Сватово Донецької області і потім був направлений у село Невське Луганської області.

Пізніше, його знову перенаправили в Донецьку область, у село Зарічне. Там під обстрілом командир взводу забрав одну БМП і виїхав, залишивши 11 військових, серед яких був і Чеботарьов. Маючи ще одну БМП, вони почали вибиратися самостійно, але знову були обстріляні, тож вони кинули БМП і пішли пішки. У цей час Чеботарьов почав відчувати себе гірше і зупинився. Товариші кинули його, і він залишився наодинці. Він втратив орієнтування і вже 1 жовтня здався в полон, коли зустрів групу воїнів Збройних сил України.

"Я дуже сподівався і молився, що зі мною цього не станеться", — сказав він на запитання, чи розуміли він, що може бути вбитим на війні. За словами Чеботарьова, він навіть не розглядав варіант відмовитися від мобілізації, оскільки боявся кримінального терміну, після якого "всі соціальні ліфти будуть обрізані".

Інтерв'ю

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Генштаб ЗСУ повідомив, що в армії рф не вистачає офіцерів, тож на чолі мобілізованих ставлять курсантів. Їх достроково випустили з військового училища.