Тисячі мобілізованих росіян зігнали до Криму, з них створили дивізію: дані Генштабу

Ворог накопичує сили і на території росії, і в окупованих частинах України

У росії розкручується мобілізаційна машина — після оголошення "мобілізації" тисячі чоловіків вже відправили в частини. З кінця вересня на повну бойову готовність переведено війська російських окупантів у Криму.

За даними Генштабу України, проводяться заходи щодо розосередження підрозділів. На півострові сформовано мотострілецьку дивізію за рахунок "свіжих" мобілізованих. До них увійшли чоловіки як з окупованого Криму, так і з Краснодарського краю та республіки Адигея рф. Згідно з даними з відкритих джерел у мотострілецькій дивізії може бути до 12 тисяч осіб.

Також на півострові ще близько двох тисяч мобілізованих прибули до місця дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі. Збирають сили на півдні окупанти не лише у Криму. У росії, у Ставропольському краї до мотострілецької бригади прибули близько 5 тисяч росіян, вони розпочали бойову підготовку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії мобілізованими не було кому командувати — щоб компенсувати нестачу офіцерського складу, курсантів училищ випускають раніше або знімають із навчання для навчання військових. Залучити до військових дій, хоч і опосередковано, вже хочуть і солдатів термінової служби, задіявши їх нібито для охорони кордону з Україною.