Строковиків у Росії вже відкрито відправляють на війну

У Росії неодноразово наголошували, що строковики нібито не воюють в Україні

У п’ятницю, 16 вересня, на 205 день повномасштабного вторгнення РФ в Україну стало відомо, що російських строковиків хочуть відправити на війну.

Про це у коментарі "Російській службі BBC" розповіли родичі трьох військовослужбовців, призваний навесні на службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії. Їх хочуть перекинути з Московської області до Білгородської "для захисту державного кордону".

Мати одного з військовослужбовців розповіла, що командування повідомило солдатам, що найближчим часом їх перекинуть до міста Валуйки (Білгородська область), яке знаходиться за 30 км від російсько-українського кордону. За словами родичів, в цьому полку на початку повномасштабної війни строковики вже гинули на війні в Україні. Коли це розкрилося, їх повернули до Росії, але не на місце постійної дислокації, а до міста Валуйки.

Сестра одного з військовослужбовців вважає, що строковиків хочуть відправити до Білгородської області, щоб замінити тих, у кого закінчується термін служби. Родичі військовослужбовців розповіли, що на солдатів чинять тиск, щоб ті швидше підписали контракт з армією РФ. У такий спосіб їх хочуть відправити до зони бойових дій. Формально перший контракт можна укласти після 3 місяців служби, тож весняні призовники вже у вересні можуть це зробити, проте охочих підписувати контракт і їхати на війну в цій частині небагато.

"Офіцери сказали, що якщо знайдете заміну серед охочих, то можна буде до Валуйків не їхати, але добровільно туди вирушити захотіли лише чотири особи, а решта не хочуть ні підписувати контракт, ні їхати у відрядження", — розповіла одна з матерів.

Нагадаємо, у Росії на найвищому рівні заперечували, що строковики воюють в Україні. Проте вони потрапляли в полон. У результаті в Міноборони РФ визнали, що солдати строкової служби все ж таки воювали в зоні бойових дій, але нібито через помилку.

Раніше повідомлялося, що на потопленому крейсері "Москва" половина екіпажу складалася зі строковиків.