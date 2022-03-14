Рус

Полонені російські строковики розповіли про свої злочини в Україні: відео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2165
Полонені російські солдати Новина оновлена 14 березня 2022, 16:24
Полонені російські солдати

Багато полонених російських військових уже просять залишитися в Україні

Сьогодні, 14 березня, на 19-й день агресії Росії проти України відбувся брифінг військовополонених солдатів-строковиків із росії.

Зазначається, що полонені самі виходять на брифінг, щоби розповісти правду. Ніхто не примушує це добровільний акт. Поводяться з ними гідно. Багато хто вже просили залишитися в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", російські солдати потрапляють у полон до українських бійців щодня. Так, раніше полонений "вагнерівець" розповів, що очікував, що українці зустрічатимуть росіян із посмішкою на обличчі. Інший полонений окупант розповів, що солдатів, які хочуть відступити, вбивають. За словами полоненого окупанта, керівництво російської армії відновило практику "розстрільних загонів". Це ешелони, які йдуть за основними силами військових росії та вбивають усіх, хто спробує здати позиції та бігти.

Росіянин заявляє, що під час просування в глиб українських територій більшість російських військових починає усвідомлювати, що це зовсім не "миротворча місія", як її називає путін, але дороги назад вони вже не мають.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Кривавий диктатор путін
Політика
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кривавий диктатор путін
Це не боротьба із Заходом: українцям пояснили, чому путін розпочав війну
Дата публікації
Категорія
Київ тримає оборону
Чи можуть окупанти взяти Київ: генерал-майор ЗСУ дав відповідь
Дата публікації
Категорія
Данило Гетьманцев
Зниження податків і не тільки: український бізнес отримає підтримку у період війни
Дата публікації
Категорія
Полонені російські солдати
Полонені російські строковики розповіли про свої злочини в Україні: відео
Дата публікації
Категорія
Україна вже 19 днів протистоїть армії окупанта
Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю