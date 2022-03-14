Полонені російські строковики розповіли про свої злочини в Україні: відео

Багато полонених російських військових уже просять залишитися в Україні

Сьогодні, 14 березня, на 19-й день агресії Росії проти України відбувся брифінг військовополонених солдатів-строковиків із росії.

Зазначається, що полонені самі виходять на брифінг, щоби розповісти правду. Ніхто не примушує це добровільний акт. Поводяться з ними гідно. Багато хто вже просили залишитися в Україні.

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Як повідомляв "Телеграф", російські солдати потрапляють у полон до українських бійців щодня. Так, раніше полонений "вагнерівець" розповів, що очікував, що українці зустрічатимуть росіян із посмішкою на обличчі. Інший полонений окупант розповів, що солдатів, які хочуть відступити, вбивають. За словами полоненого окупанта, керівництво російської армії відновило практику "розстрільних загонів". Це ешелони, які йдуть за основними силами військових росії та вбивають усіх, хто спробує здати позиції та бігти.

Росіянин заявляє, що під час просування в глиб українських територій більшість російських військових починає усвідомлювати, що це зовсім не "миротворча місія", як її називає путін, але дороги назад вони вже не мають.