Полонений окупант розповів, що солдатів рф, які хочуть відступити, вбивають: відео

президент росії не вірить у власну армію, тож вдається до сталінських репресій

На сімнадцятий день війни росії з українською державою до полону українських бійців потрапив ще один рашист, який виконував злочинні накази керівництва російської федерації, нібито "рятуючи своє життя".

Про це російський військовий розповів під час допиту представниками Служби безпеки України, який було оприлюднено у суботу, 12 березня.

За словами полоненого окупанта, керівництво російської армії відновило практику "розстрільних загонів". Це ешелони, які слідують за основними силами військових росії та вбивають усіх, хто спробує здати назад.

Росіянин заявляє, що під час просування углиб українських територій більшість російських військових починає усвідомлювати, що це зовсім не "миротворча місія", як її називає путін, але ходу назад у них вже немає.

"Нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому", — повідомив полонений.

Допит полоненого росії

Раніше "Телеграф" повідомляв, що бійцям "Азова" вдалося взяти у полон одного з мобілізованих окупантами так званої "ДНР" солдата, який розповів про долю мобілізованих бойовиками на Донбасі.