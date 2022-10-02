Тысячи мобилизованных россиян согнали в Крым, из них создали дивизию: данные Генштаба

Враг накапливает силы и на территории рф, и в оккупированных частях Украины

В россии раскручивается мобилизационная машина — после объявления "мобилизации" тысячи мужчин уже отправили в части. С конца сентября в полную боевую готовность переведены войска российских оккупантов в Крыму.

По данным Генштаба Украины, проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. На полуострове сформирована мотострелковая дивизия за счет "свежих" мобилизованных. В них вошли мужчины как с оккупированного Крыма, так и Краснодарского края и республики Адыгея рф. Согласно данным из открытых источников в мотострелковой дивизии может быть до 12 тысяч человек.

Также на полуострове еще около двух тысяч мобилизованных прибыли в место дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе. Собирают силы на юге оккупанты не только в Крыму. В россии, в Ставропольском крае в мотострелецкую бригаду прибыли около 5 тысяч россиян, они начали боевую подготовку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии мобилизованными оказалось некому командовать — чтобы компенсировать нехватку офицерского состава, курсантов училищ выпускают раньше или снимают с учебы для обучения военных. Привлечь к военным действиям, хоть и опосредованно, уже хотят и солдат срочной службы, задействовав их якобы для охраны границы с Украиной.