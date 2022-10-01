Курсанты во главе мобилизованных: россия хочет заткнуть дыры на фронте недоученными офицерами

Кого кремль может отправить в Украину уже через месяц

россии не хватает пушечного мяса, чтобы бросить его в Украину. И речь не только про рядовой воинский состав.

Как отмечает Генштаб ВСУ, первоочередной недостачей является нехватка офицеров. Чтобы компенсировать прореху в россии досрочно выпустили курсантов военного училища в Тюмени.

Выпускников хотят поставить на первичные офицерские должности в военные части, состоящие из мобилизованных. Коснулось это и других военных учебных заведений — курсантов с выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют готовить полки мобилизационного резерва.

Их готовят на полигонах под Рязанью, Омском, Псковом, Тулой. Для этих подразделений, по данным Генштаба, запланированы подготовка и слаживание за месяц. Дальше их отправят на войну в Украину.

Оказаться в нашей стране и сложить голову за диктатора имеют все шансы и вчерашние призывники. Их срок срочной службы истекает в октябре и они станут частью резерва. Это значит, что их могут сразу же мобилизовать. Также неизвестно, будут ли отправлять в Украину призывников этого года. По словам владимира путина, призыв в россии начнут с 1 ноября, вероятно, военкоматы не справляются с потоком мобилизуемых. Набрать хотят 120 тысяч человек. Отправят ли их в Украину неизвестно, ведь солдат-срочников из россии уже не раз убивали и пленяли на фронте и ранее, несмотря на все заявления путина.

Как ранее писал "Телеграф", весенних призывников уже пытаются согнать на границу с Украиной. Их хотят перебросить в белгородскую область якобы для охраны границы. Срочники в отличие от контрактников отказаться от выполнения приказов не могут.