В российскую армию наберут еще свыше ста тысяч человек: путин подписал указ

Призыв стартует 1 ноября и будет длиться до конца года

Российский диктатор владимир путин подписал указ об объявлении планового осеннего призыва, в ходе которого в ряды армии рф призовут около 120 тысяч призывников.

Как сообщается на портале правовой информации россии, осенний призыв будет проходить с 1 ноября по 31 декабря. Речь идет о гражданах рф в возрасте от 18 до 27 лет, которые не состоят в запасе и подлежат призыву согласно законодательству.

Также согласно документу, с 1 октября осуществляется увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Указ вступает в силу в день, когда он был официально опубликован.

Как сообщалось ранее, 21 сентября в россии была объявлена частичная мобилизация, в ходе которой, по заверению властей, в армию призвали резервистов из числа тех, кто уже имеет боевой опыт. Впрочем, как оказалось, грести в строй начали всех, кто подвернулся под руку.

Политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что россия не заморачивается с подготовкой и обеспечением новых бойцов, надеясь выиграть за счет увеличения общего количества армии. Однако этом может стать проблемой для Украины из-за увеличивающегося количества военнопленных.