До російської армії наберуть ще понад сто тисяч людей: путін підписав указ

Заклик стартує 1 листопада і триватиме до кінця року

Російський диктатор володимир путін підписав указ про оголошення планового осіннього призову, в ході якого до лав армії росії призовуть близько 120 тисяч призовників.

Як повідомляється на порталі правової інформації росії, осінній призив проходитиме з 1 листопада до 31 грудня. Йдеться про громадян рф у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі та підлягають заклику згідно із законодавством.

Також згідно з документом, з 1 жовтня здійснюється звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів та старшин, термін військової служби на заклик яких закінчився.

Указ набирає чинності в день, коли його було офіційно опубліковано.

Як повідомлялося раніше, 21 вересня в Росії було оголошено часткову мобілізацію, в ході якої, як запевняє влада, в армію призвали резервістів з-поміж тих, хто вже має бойовий досвід. Втім, як виявилося, веслувати в лад почали всіх, хто підвернувся під руку.

Політолог і доброволець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що росія не морочиться з підготовкою та забезпеченням нових бійців, сподіваючись виграти шляхом збільшення загальної кількості армії. Однак це може стати проблемою для України через збільшення військовополонених, що збільшується.