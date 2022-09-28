"Деды повоюют, но недолго": в сети хохочут над возрастом мобилизованных из Крыма

В Украине тем временем думают, что делать с таким количеством вероятных пленных

Мобилизация в российской федерации, которую объявил кровавый диктатор владимир путин, идет совсем не по плану и сопровождается массовыми протестами. При этом ставленники кремля во временно оккупированном Крыму поспешили отчитаться о результатах призыва, однако получили в ответ лишь насмешки от пользователей сети.

Как передает издание "Зеркало", днем ранее в Севастополе приняли присягу и торжественно присоединились к рядам 47-й мотострелковой дивизии около тысячи новобранцев. Интересным показался тот факт, что большинство из мобилизованных мужчины, которым далеко за 50 лет.

Из Севастополя в ряды армии страны-агрессора отправили 1000 призывников

Многим из мобилизованных на вид далеко за 50 лет

Традиционно для страны-агрессора, призывников "торжественно" окропил водой святой поп из РПЦ. Судя по выражениям лица мобилизованных, довольны этим остались не все.

Российские попы уже далеко не в первый раз дают добро на убийство украинцев

Настроения среди мобилизованных в ряды армии РФ не слишком радостны

Фото: Reuters

Пользователи сети также обратили внимание на возраст призывников из Крыма. Ситуацию сравнили с советским фильмом "В бой идут одни старики", а некоторые принялись шутить, что мобилизованным на самом деле 19, но так на них так сказалась жизнь в РФ. Еще часть хохотала над "жизнерадостными лицами" мужчин и их реакций на выданное оружие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже появились пленные российские военные, который на днях мобилизовали в Ростове. Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов после этого заявил, что РФ не беспокоится о подготовке и обеспечении новых бойцов в надежде выиграть путем увеличения общего количества армии.