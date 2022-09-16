Срочников в России уже открыто отправляют на войну

В России неоднократно подчеркивали, что срочники якобы не воюют в Украине

В пятницу, 16 сентября, на 205-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину стало известно, что российских срочников хотят отправить на войну.

Об этом в комментарии "Русской службе BBC" рассказали родственники троих военнослужащих, призванных весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии. Их хотят перебросить из Московской области в Белгородскую "для защиты государственной границы".

Мать одного из военнослужащих рассказала, что командование сообщило солдатам, что в ближайшее время их перебросят в город Валуйки (Белгородская область), который находится в 30 км от российско-украинской границы. По словам родственников, в этом полку в начале полномасштабной войны срочники уже гибли на войне в Украине. Когда это вскрылось, их вернули в Россию, но не на место постоянной дислокации, а в город Валуйки.

Сестра одного из военнослужащих, считает, что срочников хотят отправить в Белгородскую область, чтобы заменить тех, у кого заканчивается срок службы. Родственники военнослужащих рассказали, что на солдат оказывают давление, чтобы те скорее подписали контракт с армией РФ. Таким образом их хотят отправить в зону боевых действий. Формально первый контракт можно заключить после 3 месяцев службы, так что весенние призывники уже в сентябре могут это сделать, однако желающих подписывать контракт и ехать на войну в части немного.

"Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуйки не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а все остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку", — рассказала одна из матерей.

Напомним, в России на высшем уровне отрицали, что срочники воюют в Украине. Тем не менее они попадали в плен. В итоге в Минобороны РФ признали, что солдаты срочной службы попадали в зону боевых действий, но якобы по ошибке.

Ранее сообщалось, что на потопленном крейсере "Москва" половина экипажа состояла из срочников.