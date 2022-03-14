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Пленные российские срочники рассказывают о своих преступлениях в Украине: онлайн-трансляция

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Пленные русские солдаты Новость обновлена 14 марта 2022, 15:41
Пленные русские солдаты

Многие пленные российские военные уже просят остаться в Украине

Сегодня, 14 марта, на 19-й день агрессии россии против Украины в Ukraine Media Center проходит брифинг военнопленных солдат-срочников из россии.

Отмечается, что пленные сами выходят на брифинг, чтобы рассказать правду. Никто не принуждает, это добровольный акт. Обращаются с ними достойно. Многие уже просили остаться в Украине.

Как сообщал "Телеграф", российские солдаты попадают в плен к украинским бойцам ежедневно. Так, ранее пленный "вагнеровец" рассказал, что ожидал, что украинцы будут встречать россиян с улыбкой на лице. Другой пленный оккупант рассказал, что солдат, которые хотят отступить, убивают. По словам пленного оккупанта, руководство российской армии возобновило практику "расстрельных отрядов". Это эшелоны, которые следуют за основными силами военных россии и убивают всех, кто попытается сдать позиции и бежать.

Россиянин заявляет, что во время продвижения в глубь украинских территорий большинство российских военных начинает осознавать, что это совсем не "миротворческая миссия", как ее называет путин, но пути назад у них уже нет.

Теги:
#Украина #Россия #Война
Пленные русские солдаты
Украина
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