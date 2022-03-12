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Пленный оккупант рассказал, что солдат, которые хотят отступить, убивают: видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Еще один пленник рассказал о "тяжкой судьбе" рашистов Новость обновлена 12 марта 2022, 11:34
Еще один пленник рассказал о "тяжкой судьбе" рашистов

президент россии не верит в собственную армию, поэтому прибегает к сталинским репрессиям

На семнадцатый день войны россии с украинским государством в плен украинских бойцов попал еще один рашист, выполнявший преступные приказы руководства российской федерации, якобы "спасая свою жизнь".

Об этом российский военный рассказал во время допроса представителями Службы безопасности Украины, который был обнародован в субботу, 12 марта.

По словам пленного оккупанта, руководство российской армии возобновило практику "расстрельных отрядов". Это эшелоны, которые следуют за основными силами военных россии и убивают всех, кто попытается сдать позиции и бежать.

Россиянин заявляет, что во время продвижения в глубь украинских территорий большинство российских военных начинает осознавать, что это совсем не "миротворческая миссия", как ее называет путин, но пути назад у них уже нет.

"Нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", — сообщил пленный.

Допрос пленника россии

Ранее "Телеграф" сообщал, что бойцам "Азова" удалось взять в плен одного из мобилизованных оккупантами так называемой "ДНР" солдата, который рассказал о судьбе мобилизованных боевиками на Донбассе.

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#Украина #Россия #Война #Пленный
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