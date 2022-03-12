Пленный "вагнеровец" ожидал, что украинцы будут встречать россиян с улыбкой на лице

В украинский плен попал разведчик оккупантов.

В субботу, 12 марта, на 17-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось видео допроса пленного российского оккупанта, который был боевиком российской частной военной компании "Вагнер".

Соответствующее видео доступно на telegram-канале Службы безопасности Украины.

Оккупанта, который является командиром разведывательного отделения, поймали во время разведки в районе Новоукраинки. Он кичился своим боевым опытом (захватчик проводил операции в Сирии и на Донбассе в 2014-15 годах). Захватчик признался, что начальство ему рассказывало, про украинский народ, который ждет их (россиян) с хлебом и солью, а также поделился своей задачей на войне — освободить украинский народ от фашистов.

"Украина образца 2022 года — совсем другое государство, и наши военные способны уничтожить даже самых профессиональных оккупантов. Этот "вагнеровец", например, был схвачен во время разведки в районе Новоукраинки, когда он прокладывал маршрут для основных сил захватчиков. Те хотели выйти на Херсон через Донецкое направление. Но для оккупантов в Украине открыто только одно направление… Держим строй! Вместе победим!", — сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ вместе с полицией поймала пособницу россиян на Прикарпатье.