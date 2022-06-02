"Время их жизни здесь — где-то около недели": Арестович рассказал, кем армия рф пополняет ряды

Солдаты даже не успевают пройти нормальную боевую подготовку

На линии фронта в Украине уже находятся первые подразделения, которые состоят из солдат-срочников, призванных в апреле 2022 года. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, об этом свидетельствуют перехваты разговоров российских военных начальников.

Больше деталей о подобном преступлении армии рф против собственных граждан эксперт рассказал во время ночного эфира программы "Фейгин LIVE".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Арестович подчеркивает, что в личных разговорах, которые также фиксируются украинскими разведчиками, российские командиры объясняют причину переброски срочников на войну. В россии массово не хотят идти в армию по контракту, а недокомплект воюющих сейчас в Украине людей — очень большой.

"Они говорят, что ближайшее пополнение — это срочники. Типа мы вот пополнимся и будем воевать дальше", — объясняет Арестович.

По его словам, многие контрактники, прибывающие на фронт, быстро стают отказниками. Это 30-40% от общего количества.

Среднее время жизни таких новобранцев на войне — около недели. Все потому, что парней присылают практически неподготовленными, а также используют в качестве "живого мяса".

"Срочники здесь будут, и их будет много. Более того — они будут одним их трех источников серьезного пополнения, а значит будут гибнут", — подчеркнул Алексей Арестович.

Также он напомнил, что в плену в Украине до сих пор находится некоторое количество солдат-срочников, захваченных еще в самом начале острой фазы конфликта.

Следует отметить, что в россии рекордно возросло количество тех, кто пытается "откосить" от срочной службы в армии. Считается, что это связано с войной в Украине — многие боятся, что будут отправлены на фронт.

К слову, в ФСБ не так давно косвенно подтвердили факт наличия призывников на войне.