"Время их жизни здесь — где-то около недели": Арестович рассказал, кем армия рф пополняет ряды
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Солдаты даже не успевают пройти нормальную боевую подготовку
На линии фронта в Украине уже находятся первые подразделения, которые состоят из солдат-срочников, призванных в апреле 2022 года. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, об этом свидетельствуют перехваты разговоров российских военных начальников.
Больше деталей о подобном преступлении армии рф против собственных граждан эксперт рассказал во время ночного эфира программы "Фейгин LIVE".
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Арестович подчеркивает, что в личных разговорах, которые также фиксируются украинскими разведчиками, российские командиры объясняют причину переброски срочников на войну. В россии массово не хотят идти в армию по контракту, а недокомплект воюющих сейчас в Украине людей — очень большой.
"Они говорят, что ближайшее пополнение — это срочники. Типа мы вот пополнимся и будем воевать дальше", — объясняет Арестович.
По его словам, многие контрактники, прибывающие на фронт, быстро стают отказниками. Это 30-40% от общего количества.
Среднее время жизни таких новобранцев на войне — около недели. Все потому, что парней присылают практически неподготовленными, а также используют в качестве "живого мяса".
"Срочники здесь будут, и их будет много. Более того — они будут одним их трех источников серьезного пополнения, а значит будут гибнут", — подчеркнул Алексей Арестович.
Также он напомнил, что в плену в Украине до сих пор находится некоторое количество солдат-срочников, захваченных еще в самом начале острой фазы конфликта.
Следует отметить, что в россии рекордно возросло количество тех, кто пытается "откосить" от срочной службы в армии. Считается, что это связано с войной в Украине — многие боятся, что будут отправлены на фронт.
К слову, в ФСБ не так давно косвенно подтвердили факт наличия призывников на войне.