Воевать не хотят: в россии наблюдают интересный момент с призывниками

Все больше молодых россиян ищет способы избежать службы

Во время войны против Украины в россии начался весенний призыв: с 1 апреля по 15 июля 2022 года россиян от 18 до 27 лет призывают на срочную службу. Вот только далеко не все призывники хотят ехать в Украину и там погибать, а потому всячески пытаются увильнуть от призыва.

Об этом сообщает BBC.

Так все больше молодых россиян ищет способы избежать службы, а на горячие линии Комитета солдатских матерей растет количество запросов относительно альтернативной гражданской службы (АГС), пишет "Медуза".

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В бот "Сознательный отказ от военной службы в россии" за последний месяц обратилось несколько тысяч человек, хотя до 24 февраля этой службой практически не пользовались.

Отметим, что согласно указу путина, до 15 июля (пока будет длиться призыв) в ряды военнослужащих рф планируют привлечь около 134 500 человек.

При этом на пресс-конференции 29 марта Сергей Шойгу подчеркнул, что "призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки".

Однако вряд ли это является правдой. Как сообщал "Телеграф" ранее ВСУ взяли в плен именно российских срочников.

Напомним, что добровольцы также не спешат идти в армию — как сообщала разведка, на всю Калининградскую область желающих начать прохождение воинской службы высказало всего лишь 17 человек.