путин подписал указ о призыве в армию: что известно

Собираются ли отправить новобранцев в Украину, пока неизвестно

В четверг, 31 марта, кровавый диктатор владимир путин подписал указ, который дает старт весеннему призыву в российскую армию, которая уже 36-й день подряд воюет на территории Украины. По предварительным подсчетам, до 15 июля (пока будет длиться призыв) в ряды военнослужащих планируют привлечь около 134 500 человек.

Подробности нынешней волны призыва в россии разобрал местный юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

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Среди прочего, он отмечает, что за время весеннего призыва в россии надеются, что в армию придет на семь тысяч юношей больше, чем это было осенью прошлого года.

Первые отправки на службу, добавляет Чиков, должны начаться уже в третьей декаде мая. До этого будет проводиться распространение повесток, прохождение медкомиссии и уточнение прочих нюансов насчет службы в армии.

"При этом на пресс-конференции 29 марта Сергей Шойгу подчеркнул, что "призывники не будут направляться ни в какие "горячие точки", — пишет Павел Чиков.

Пока еще неизвестно, считается ли война в Украине одной из "горячих точек", ведь в россии продолжают утверждать, что здесь ведется всего лишь "спецоперация".

Интересно, что при этом кремлевскому режиму ничего не мешало начать мобилизацию среди людей непризывного возраста. Так, к примеру, повестки в военкоматы начали получать мужчины, которым уже исполнилось 27 лет. Также регистрируются случаи, когда парней специально исключали из университетов, чтобы иметь "законное" основание призвать их в армию.

При этом добровольцы не спешат идти в армию — как сообщала разведка, на всю Калининградскую область желающих начать прохождение воинской службы высказало всего лишь 17 человек.