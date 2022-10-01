Курсанти на чолі мобілізованих: росія хоче заткнути дірки на фронті недоученими офіцерами

Кого кремль може відправити в Україну вже за місяць

росії не вистачає гарматного м’яса, щоб кинути його в Україну. І не лише про рядовий військовий склад.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, першочерговою нестачею є нестача офіцерів. Щоб компенсувати дірку в росії достроково випустили курсантів військового училища в Тюмені.

Випускників хочуть поставити на первинні офіцерські посади на військові частини, що складаються з мобілізованих. Торкнулося це й інших військових навчальних закладів – курсантів із випускних курсів Рязанського десантного училища направляють готувати полиці мобілізаційного резерву.

Їх готують на полігонах під Рязанню, Омськом, Псковом, Тулою. Для цих підрозділів, за даними Генштабу, заплановано підготовку та злагодження за місяць. Далі їх відправлять на війну до України.

Опинитися в нашій країні і скласти голову за диктатора можуть і вчорашні призовники. Їх термін строкової служби спливає у жовтні, і вони стануть частиною резерву. Це означає, що їх можуть одразу ж мобілізувати. Також невідомо, чи відправлятимуть в Україну цьогорічних призовників. За словами володимира путіна, призов у росії почнуть з 1 листопада, ймовірно, військкомати не справляються з потоком мобілізованих. Набрати хочуть 120 тисяч людей. Чи відправлять їх в Україну невідомо, адже солдатів-строковиків із росії вже не раз вбивали та полонили на фронті і раніше, всупереч всім заявам путіна.

Як раніше писав "Телеграф", весняних призовників уже намагаються зігнати на кордон із Україною. Їх хочуть перекинути у Білгородську область нібито для охорони кордону. Строковики на відміну контрактників відмовитися від виконання наказів неспроможні.