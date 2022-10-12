Первый российский мобилизованный, сдавшийся в плен, рассказал всю правду об армии рф (видео)

Чеботарева мобилизовали при наличии заболеваний

В связи с объявлением путиным "частичной" мобилизации в российской федерации издавать повестки в государстве-агрессоре начали многим, кто раньше почти или вовсе не имел никакого отношения к войскам рф, и тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Первые мобилизованные уже на фронте и, как это предполагалось, они начали сдаваться в плен украинской армии.

Об этом стало известно из видео на YouTube-канале украинского журналиста Владимира Золкина, взявшего интервью у Егора Чеботарева, первого взятого в плен российского мобилизованного. Как отмечается, он 1994 года рождения и проживал в городе Липецке, повестку ему вручили на следующий день после объявления мобилизации, 22 сентября, на месте работы. Медицинскую комиссию в военкомате он не проходил, так как был зачислен на службу сразу, хотя у него есть киста в голове, судороги и ограниченная работоспособность.

Как младший сержант он служил в 252-м мотострелковом полке 3-й мотострелковой дивизии ВС рф. Никакой боевой подготовки он не проходил, хотя раньше проходил срочную службу в армии. Уже через четыре дня после получения повестки он прибыл в Сватово в Донецкую область и затем был направлен в село Невское Луганской области.

Позже его снова перенаправили в Донецкую область, в село Заречное. Его БМП была небоеспособной – заклинило оружие, радиостанция не работала. Все подразделение имело проблемы со связью. Так что под обстрелом командир взвода забрал одну БМП и уехал, оставив 11 военных, среди которых был и Чеботарев. Имея еще одну БМП, они начали выбираться самостоятельно, но снова были обстреляны, так что бросили БМП и пошли пешком. В это время Чеботарев стал чувствовать себя хуже и остановился. Товарищи бросили его, и он остался один. Он потерял ориентировку и уже 1 октября сдался в плен, когда встретил группу воинов Вооруженных сил Украины.

"Я очень надеялся и молился, что со мной этого не произойдет", — сказал он на вопрос, понимали ли он, что он может быть убит на войне. По словам Чеботарева, он даже не рассматривал вариант отказа от мобилизации, поскольку боялся криминального срока, после которого "все социальные лифты будут обрезаны".

Интервью

Как сообщал "Телеграф" ранее, Генштаб ВСУ сообщил, что в армии рф не хватает офицеров, поэтому во главе мобилизованных ставят курсантов. Их досрочно выпустили из военного училища.