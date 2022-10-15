Не перестрілка, а "теракт": у Міноборони рф знайшли винних у бійні на Білгородщині

Стрілки, як виявилося, були вихідцями з країни СНД

У Росії офіційно підтвердили інформацію про перестрілку на військовому полігоні. Пригоду вже назвали "терактом"

Як повідомило російське міноборони, інцидент стався на полігоні Західного військового округу у Білгородській області сталася стрілянина. Зазначається, що стрілками були двоє громадян з однієї із країн СНД.

У відомстві зазначили, що на полігоні нібито були "добровольці" і саме вони потрапили під обстріл.

Згідно з офіційними даними, 11 людей загинули, а ще 15 постраждали та отримують медичну допомогу. Нападники були вбиті зустрічним вогнем.

Наразі на місці працюють правоохоронці, які з’ясовують деталі події.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що стрілянина сталася на полігоні у селі Солоті біля кордону з Україною. За деякими даними нападників було троє, двох вбили вогнем у відповідь, а ще один зміг втекти.

При цьому називалася інша цифра постраждалих. Так у мережі з’явилися дані, що 22 людини було вбито та ще 16 отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, в росії наприкінці вересня стартувала часткова мобілізація, проте вона відразу пішла не за планом. Мобілізовані почали потрапляти на фронт без належної підготовки, а чоловіків призовного віку почали відловлювати на входах у метро чи навіть у під’їздах їхніх будинків.