Облави на чоловіків у Москві та Пітері: мобілізація в росії набирає обертів (відео)

Тепер у великих містах стає важче уникнути призову

У зв'язку з оголошенням "часткової" мобілізації володимиром путіним у росії вручати повістки почали скрізь і всім. За законністю таких вручень не слідкують, і тепер з найбідніших і найвіддаленіших регіонів російської федерації така практика дійшла до найелітніших і найбагатших міст — до Москви і Санкт-Петербурга. Усе більше стає повідомлень, що останніми днями "правоохоронні" органи влаштовують облави просто на вулицях.

У мережі публікують безліч відео, де можна побачити, як поліцейські зустрічають людей біля входів до метрополітену. Автори відео запевняють, що всіх молодих хлопців зупиняють, епервіряють документи і при відсутності довідку з військкомата виписують повістки просто на місці. Зокрема, деякі такі відео опублікував економіст Владислав Жуковський на своїй сторінці в Twitter.

Ще одна жінка зняла на камеру ситуацію в під'їзді свого будинку. Там стояли декілька людей, які відмовилися представитися і ймовірно є поліцейськими та працівника військкомату. На виході з будинку вони також зустрічали всіх чоловіків й вручали їм документ з призовом на військову службу. На питання про підстави, на яких вони там знаходилися, і чим взагалі займалися, вони не відповідали.

Один з депутатів мьської думи Москви Кирило Щитов отримав звернення від мешканця міста, згідно з яким його синові біля входу до столичного метрополітену вручили повістку в рамках "часткової" мобілізації для явки у військкомат. Інформацію про те, що сталося, направили до військової прокуратури.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у росії почали примусово мобілізувати на службу жінок, зокрема, акушерок та педіатрів. У мережі перші випадки набули розголосу.