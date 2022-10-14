Облавы на мужчин в Москве и Питере: мобилизация в россии набирает обороты (видео)

Теперь в больших городах становится труднее избежать призыва

В связи с объявлением "частичной" мобилизации владимиром путиным в россии вручать повестки начали везде и всем. За законностью таких вручений не следят, и теперь из самых бедных и отдаленных регионов российской федерации такая практика дошла до самых богатых городов — Москвы и Санкт-Петербурга. Все больше становится сообщений, что в последние дни "правоохранительные" органы устраивают облавы прямо на улицах.

В сети публикуют множество видео, где можно увидеть, как полицейские встречают людей у входов в метрополитен. Авторы видео уверяют, что всех молодых ребят останавливают, проверяют документы и при отсутствии справки из военкомата выписывают повестки прямо на месте. В частности, некоторые подобные видео опубликовал экономист Владислав Жуковский на своей странице в Twitter.

Еще одна женщина сняла на камеру ситуацию в подъезде своего дома в Петербурге. Там стояли несколько людей, которые отказались представиться и предположительно являются полицейскими и работники военкомата. На выходе из дома они встречали всех мужчин и вручали им документ с призывом на военную службу. На вопросы об основаниях, на которых они там находились и чем вообще занимались, они не отвечали.

Один из депутатов городской думы Москвы Кирилл Щитов получил обращение от жителя города, согласно которому его сыну у входа в столичный метрополитен вручили повестку в рамках "частичной" мобилизации для явки в военкомат. Информацию о случившемся направили в военную прокуратуру.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в россии начали принудительно мобилизовать на службу женщин, в частности акушерок и педиатров. В сети первые случаи набрали огласки.