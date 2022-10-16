Мощная "бавовна" потрясла Белгород: взрывы гремели в районе аэропорта (фото и видео)

Местные власти сообщают, что без раненых не обошлось

Чрезвычайные ситуации в Белогородской области (РФ) не прекращаются — не успели там разобраться со стрельбой на территории военного полигона, как до российского региона добралась "бавовна". Громкий взрыв, по предварительной информации, прогремел в районе местного аэропорта.

Информацию об этом на официальном уровне в воскресенье подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале.

"Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, двое раненых", — написал он.

Между тем местные жители сняли момент "бавовны" на видео. Звук взрыва был очень громким, его слышали в разных уголках региона.

Момент взрыва в Белгородской области 16 октября

После этого в местных Telegram-каналах появилась информация, что взрыв произошел в районе аэропорта к северу от Белгорода. Сразу после громкого всплеска в небо поднялся столб дыма. Официальные власти "бавовну" в аэропорту Белгорода пока не подтверждали.

Тем временем российский канал Baza сообщил, что Белгородское МВД в воскресенье, 16 октября, подняли по тревоге. Все дело в том, что в городе после первого "хлопка" еще слышались звуки взрывов.

Жители Белгорода после этого начали публиковать обломки ракет, упавших на землю якобы после работы ПВО. Кроме того, в сети появились фото с пострадавшими домами — взрывная волна местами выбила окна в домах, но серьезных разрушений гражданские объекты инфраструктуры не получили.

В местных Telegram-каналах также пишут, что в результате взрыва якобы пострадал дом. По всей вероятности, до него дошла взрывная волна, но повреждения не слишком серьезны.

Также появилось фото задымления в селе Никольском Белгородской области. Местные предположили, что пожар возник после падения обломков ракеты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что взрывы в районе аэропорта российского Белгорода гремят далеко не в первый раз. Предыдущая "бавовна" произошла там 13 октября, после чего в сети возникла изрядная паника.