Белгород переполошила "бавовна": взрывы слышали и над аэропортом (фото, видео)
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В сети пишут про пожар после взрывов
Днем в среду, 12 октября, в российском Белгороде неподалеку от украинской границы слышали ряд взрывов, — они доносились из разных районов, в том числе в районе аэропорта.
Об этом пишет сразу ряд местных каналов в Telegram. Также публикуется много фото и видео с места событий.
Отмечается, что "хлопки" слышали около 13 часов дня, — о них пишут жители северных районов Белгорода и населенного пункта Строитель к северу от города.
Момент взрывов также сняли на видео:
Стоит заметить, что на севере Белгорода также находится аэропорт.
Официально власти заявили, что работали средства противовоздушной обороны, при этом информации о жертвах и разрушениях нет.
Местные жители также пишут, что после взрывов в районе аэропорта начался пожар, при этом настроения у них не особо позитивные: "Периодичность обстрелов возрастает каждый день! Неужели придется эвакуироваться?!".
Как сообщал "Телеграф", россия два дня кряду проводила жестокие ракетные обстрелы Украины, выпуская по критической инфраструктуре десятки ракет.