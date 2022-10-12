Белгород переполошила "бавовна": взрывы слышали и над аэропортом (фото, видео)

В сети пишут про пожар после взрывов

Днем в среду, 12 октября, в российском Белгороде неподалеку от украинской границы слышали ряд взрывов, — они доносились из разных районов, в том числе в районе аэропорта.

Об этом пишет сразу ряд местных каналов в Telegram. Также публикуется много фото и видео с места событий.

Отмечается, что "хлопки" слышали около 13 часов дня, — о них пишут жители северных районов Белгорода и населенного пункта Строитель к северу от города.

Такие следы видно в небе над Белгородской областью сегодня

Момент взрывов также сняли на видео:

Стоит заметить, что на севере Белгорода также находится аэропорт.

Районы, где слышали взрывы, на карте

Официально власти заявили, что работали средства противовоздушной обороны, при этом информации о жертвах и разрушениях нет.

Местные жители также пишут, что после взрывов в районе аэропорта начался пожар, при этом настроения у них не особо позитивные: "Периодичность обстрелов возрастает каждый день! Неужели придется эвакуироваться?!".

Как сообщал "Телеграф", россия два дня кряду проводила жестокие ракетные обстрелы Украины, выпуская по критической инфраструктуре десятки ракет.