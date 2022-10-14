Погибли росгвардейцы: стали известны детали "бавовны" под Белгородом

Известно о количестве пострадавших и погибших

В городе Белгороде и области в последнее время происходят взрывы неизвестного происхождения — иногда российские власти оправдывают это как бы "обстрелами Вооруженных сил Украины", а иногда и случайной деятельность самих же российских военных. В четверг, 13 октября, жители Белгородской области сообщали о многочисленных взрывах. Отмечается, что вечером там сдетонировали боеприпасы на военном складе, это могло произойти в результате "обстрела" поселка украинской армией.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас идет эвакуация местных жителей.

"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте", — говорится в сообщении Гладкова.

РосСМИ также сообщают, что в результате "обстрела" поселка Октябрьского в Белгородской области погибли 3 сотрудника Росгвардии, еще 14 получили ранения разной степени тяжести. Обстрел проводился из села в двух километрах границы с Украиной — из деоккупированной Казачьей Лопани.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в российском городе Белгород обрушилась многоэтажка в результате сбития ракеты. Пользователи сети опубликовали множество видео с места происшествия.