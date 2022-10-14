Загинули росгвардійці: стали відомі деталі "бавовни" під Білгородом

Відомо про постраждалих та загиблих

У місті Білгороді та області останнім часом стаються вибухи невідомого походження — іноді російська влада виправдовує це ніби "обстрілами Збройних сил України", а іноді випадковою діяльність самих же російських військових. У четвер, 13 жовтня, жителі Білгородської області повідомляли про численні вибухи. Зазначається, що ввечері там здетонували боєприпаси на військовому складі, це могло статися внаслідок "обстрілу" селища українською армією.

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі. За його словами, наразі триває евакуація місцевих жителів.

"У селищі Білгородського району внаслідок обстрілу ЗСУ підірвано склад із боєприпасами. Відбулася їхня детонація. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Жителів зараз вивозитимемо на безпечну відстань. Голова району Володимир Перцев та оперативні служби перебувають на місці", — йдеться в повідомленні Гладкова.

РосЗМІ також повідомляють, що в результаті "обстрілу" селища Октябрського в Білгородській області загинули 3 співробітники Росгвардії, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Обстріл проводився із села за два кілометри кордону з Україною — із деокупованої Козачої Лопані.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у російському місті Білгород обрушилася багатоповерхівка внаслідок збиття ракети. Користувачі мережі опублікували безліч відео з місце події.