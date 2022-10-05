Дивне світіння у Білгороді налякало росіян: що це було (фото, відео)

Версії того, що відбувається, озвучували різні

Увечері вівторка, 4 жовтня, жителі російського Білгорода помітили незвичайні стовпи світла у небі, що налякало місцевих користувачів мережі.

Як повідомили місцеві телеграм-канали, світіння незрозумілого походження було помітне з різних частин міста, а тому в мережі одразу почали з’являтися численні фотографії.

Озвучувалися й різні версії того, що відбувається. Так одні припустили, що це певний різновид рідкісного оптичного явища іменованого гало, а в деяких пропагандистських телеграм-каналах і зовсім нафантазували, що це результат роботи якоїсь нової лазерної російської зброї "Пересвіт".

Втім, більшість все ж таки зійшлася на тому, що подібні стовпи світла з’явилися через роботу зенітних ліхтарів.

При цьому в мережі з’явилася інформація, що подібне спостерігалося не лише у Білгороді, а й у Москві.

Знайшлися і ті, хто порівняв те, що відбувається зі сценою з аніме "Євангеліон".

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення в Україну в прикордонних областях росії, включаючи і Білгородську, неодноразово було чути вибухи. Наприклад, на початку вересня "бавовна" на підстанції позбавила частину міста без світла.