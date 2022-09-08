У Білгороді стався потужний вибух: частина міста сидить без світла та води (відео)

Що спричинило вибух не повідомляється

Жителі російського Білгорода в ніч на 8 вересня змогли бачити в небі яскраві спалахи, після яких практично по всьому місту відключилося світло.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, інформація про те, що окремі райони міста відключилися від світла, почала з’являтися ближче до півночі.

Після цього в мережі почали з’являтись відео того, як у районі Харківська гора, що на півдні Білгорода, стався масштабний вибух на підстанції.

За даними телеграм-каналу Baza, після вибуху світло зникло практично по всьому місту, а деякі мешканці повідомили про перебої з водопостачанням.

Обережно на відео є нецензурна лексика.

Місцева влада пригоду не коментувала, проте автовідповідач "Білгороденерго" повідомив, що світла в районі Харківської гори не буде орієнтовно до 8:30.

Що спричинило вибух не повідомляється, як і немає інформації про те, чому городяни залишилися без води.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення в Україну в Білгороді та області почастішали випадки вибухів та пожеж. Наприклад, гучні плескання та спалахи в небі чули 31 серпня, після чого жителі селища Північний виявили у себе у дворі незвичайний "артефакт".