В Белгороде произошел мощный взрыв: часть города сидит без света и воды (видео)

Что стало причиной взрыва не сообщается

Жители российского Белгорода в ночь на 8 сентября смогли видеть в небе красочные вспышки, после которых практически по всему городу отключился свет.

Как сообщают местные телеграм-каналы, информация о том, что отдельные районы города отключились от света начала появляться ближе к полуночи.

После этого в сети начали появляться видео того, как в районе Харьковская гора, что на юге Белгорода, произошел масштабный взрыв на подстанции.

По данным телеграм-канала Baza, после взрыва свет пропал практически по всему городу, а некоторые жители сообщили о перебоях с водоснабжением.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика.

Местные власти происшествие не комментировали, однако автоответчик "Белгородэнерго" сообщил, что света в районе Харьковской горы не будет ориентировочно до 8:30.

Что стало причиной взрыва не сообщается, как и нет информации о том, почему горожане остались без воды.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину в Белгороде и области участились случаи взрывов и пожаров. Например, громкие хлопки и вспышки в небе слышали 31 августа, после чего жители поселка Северный обнаружили у себя во дворе необычный "артефакт".