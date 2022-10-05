Странное свечение в Белгороде напугало россиян: что это было (фото, видео)
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Версии происходящего озвучивали разные
Вечером вторника, 4 октября, жители российского Белгорода заметили необычные столпы света в небе, что напугало местных пользователей сети.
Как сообщили местные телеграм-каналы, свечение непонятного происхождения было заметно с разных частей города, а потому в сети сразу же начали появляться многочисленные фотографии.
Озвучивались и разные версии происходящего. Так одни предположили, что это некая разновидность редкого оптического явления именуемого гало, а в некоторых пропагандистских телеграм-каналах и вовсе нафантазировали, что это результат работы некоего новейшего лазерного российского оружия "Пересвет".
Впрочем, большинство все же сошлось на том, что подобные столбы света появились из-за работы зенитных фонарей.
При этом в сети появилась информация, что подобное наблюдалось не только в Белгороде, но и в Москве.
Нашлись и те, кто сравнил происходящее со сценой из аниме "Евангелион".
Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину в пограничных областях россии, включая и Белгородскую, неоднократно были слышны взрывы. Например, в начале сентября "хлопок" на подстанции лишил часть города без света.