Странное свечение в Белгороде напугало россиян: что это было (фото, видео)

Версии происходящего озвучивали разные

Вечером вторника, 4 октября, жители российского Белгорода заметили необычные столпы света в небе, что напугало местных пользователей сети.

Как сообщили местные телеграм-каналы, свечение непонятного происхождения было заметно с разных частей города, а потому в сети сразу же начали появляться многочисленные фотографии.

Озвучивались и разные версии происходящего. Так одни предположили, что это некая разновидность редкого оптического явления именуемого гало, а в некоторых пропагандистских телеграм-каналах и вовсе нафантазировали, что это результат работы некоего новейшего лазерного российского оружия "Пересвет".

Впрочем, большинство все же сошлось на том, что подобные столбы света появились из-за работы зенитных фонарей.

При этом в сети появилась информация, что подобное наблюдалось не только в Белгороде, но и в Москве.

Нашлись и те, кто сравнил происходящее со сценой из аниме "Евангелион".

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину в пограничных областях россии, включая и Белгородскую, неоднократно были слышны взрывы. Например, в начале сентября "хлопок" на подстанции лишил часть города без света.