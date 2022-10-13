"Прилетіло, бл***, гуркіт стояв": під Білгородом вибухнув великий склад боєприпасів (відео)

Жителі регіону діляться відео з місця подій

У російському місті Білгород обрушився багатоповерховий будинок внаслідок удару російської ракети, а тепер про чергову "бавовну" повідомляють в одному з населених пунктів однойменної області. Місцеві жителі пишуть про те, що чути вибухи, та публікують у соцмережах кадри диму й заграви.

Про неспокійну обстановку в одному з селищ Білгородської області рф повідомляють місцеві Телеграм-канали. Там стверджують, що нібито підірвано склад боєприпасів. Традиційно, у цьому звинувачують українську сторону.

Так, повідомляється, що у складі відбулася детонація боєприпасів. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Районна влада вже заявила, що "вивозитиме мешканців на безпечну відстань".

У мережі місцеві жителі діляться відео, знятими поблизу місця НП, та не приховують своїх емоцій. "Прилетіло, бл***, гуркіт стояв": йдеться в одному з роликів.

За даними деяких телеграм-каналів, йдеться про селище Октябрський Білгородського району. Воно знаходиться приблизно за 27 км від обласного центру.

Увага, у відео є нецензурна лексика (18+)!

Нагадаємо, на "бавовну" раніше поскаржилися мешканці північних районів Білгорода. Зокрема повідомлялося, що неспокійно поблизу місцевого аеропорту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Білгороді пролунали вибухи, внаслідок чого зруйновано будинки і є жертви. Ймовірною причиною став обстріл росією своїх військових — у Збройних сил України такого озброєння немає.