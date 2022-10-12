Білгород сполохала "бавовна": вибухи чули і над аеропортом (фото, відео)

У мережі пишуть про пожежу після вибухів

Вдень у середу, 12 жовтня, у російському Білгороді неподалік українського кордону чули низку вибухів — вони долинали з різних районів, у тому числі в районі аеропорту.

Про це пише одразу низка місцевих каналів у Telegram. Також публікується багато фото та відео з місця подій.

Зазначається, що "бавовну" чули близько 13 години дня, — про них пишуть жителі північних районів Білгорода та населеного пункту Строїтель на північ від міста.

Такі сліди видно у небі над Білгородською областю сьогодні

Момент вибухів також зняли на відео:

Варто зауважити, що на півночі Білгорода також є аеропорт.

Райони, де чули вибухи, на карті

Офіційно влада заявила, що працювали засоби протиповітряної оборони, при цьому інформації про жертв і руйнування немає.

Місцеві жителі також пишуть, що після вибухів у районі аеропорту почалася пожежа, при цьому настрої у них не особливо позитивні: "Періодичність обстрілів зростає щодня! Невже доведеться евакуюватись?!".

Як повідомляв "Телеграф", росія два дні поспіль проводила жорстокі ракетні обстріли України, випускаючи по критичній інфраструктурі десятки ракет.